 
Общество

Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

0

Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о введении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц.

Геномная регистрация будет обязательной для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в войсках Национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел, а также для отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих и работников органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил России и войск Росгвардии, пишет «Интерфакс».

В соответствии с законом проведением такой регистрации будет заниматься органы, объединения, соединения, воинские части и организации Вооруженных сил России, войск Нацгвардии, органами внутренних дел (в части осуществления забора и представления в органы внутренних дел соответствующего биологического материала) совместно с подразделениями ОВД, к компетенции которых относится указанный вид деятельности.

Геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, на которых распространяются положения закона, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели (смерти) - до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы, исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению, предусматривает закон.

Он вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026