Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о введении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц.

Геномная регистрация будет обязательной для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в войсках Национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел, а также для отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих и работников органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил России и войск Росгвардии, пишет «Интерфакс».

В соответствии с законом проведением такой регистрации будет заниматься органы, объединения, соединения, воинские части и организации Вооруженных сил России, войск Нацгвардии, органами внутренних дел (в части осуществления забора и представления в органы внутренних дел соответствующего биологического материала) совместно с подразделениями ОВД, к компетенции которых относится указанный вид деятельности.

Геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, на которых распространяются положения закона, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели (смерти) - до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы, исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению, предусматривает закон.

Он вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.