Работу системы оповещения населения проверят в Великих Луках 4 марта

Комплексная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны состоится в Великих Луках 4 марта с 10:30 до 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Подразумевается неоднократное включение звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок. Проверку проводят в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области.

«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», - добавили в администрации.