Псковичи могут принять участие в грантовом конкурсе для молодых авторов соцпроектов

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило о начале приёма заявок на первый сезон грантового конкурса 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Изображение: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и призвано поддержать социально значимые инициативы молодых граждан России, отметили в центре.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. На конкурс принимаются проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем и развитие различных сфер общественной жизни. Важное условие: победа в предыдущих конкурсах не является препятствием для нового участия при условии успешно сданной отчётности по ранее полученным грантам.

Молодые авторы могут представить свои идеи по 18 тематическим номинациям, охватывающим широкий спектр направлений — от науки и технологий до творчества, патриотического воспитания, добровольчества, спорта и работы с молодёжью.

Максимальный размер грантовой поддержки на один проект составляет 1 000 000 рублей. Эти средства могут направить на реализацию самых смелых идей: проведение мероприятий, создание просветительских и медиапродуктов, развитие инфраструктуры, обучение и многое другое.

Для участия необходимо подготовить проект, заполнить заявку в автоматизированной системе и прикрепить необходимые документы. Подробная информация о правилах участия, номинациях и требованиях к проектам размещена на официальном сайте «Молодёжь России».

Конкурс Росмолодёжь.Гранты даёт реальный шанс превратить идею в полноценный проект, получить финансовую поддержку и признание, добавили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.