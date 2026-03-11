В Пскове осудили военного, оставившего часть из-за смерти бабушки

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца (часть 5 статьи 337 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Установлено, что мужчина проходил военную службу по контракту. 18 апреля 2025 года его выписали из военно-медицинской организации, дислоцированной в зоне проведения контртеррористической операции в Курской области, в связи с отказом от предложенного ему лечения. Не имея уважительных причин, мужчина не явился в установленный срок на службу в пункт временной дислокации войсковой части, расположенный в Белгородской области.

Вместо этого военнослужащий незаконно отсутствовал на военной службе вплоть до 26 августа 2025 года, после чего добровольно сообщил о себе сотрудникам военной комендатуры в городе Великие Луки.

Подсудимый полностью признал свою вину, а также пояснил, что своевременно не прибыл на службу и убыл домой в Псковскую область, поскольку бабушка, которая его воспитывала, находилась при смерти и умерла в апреле 2025 года, в связи с чем он хотел провести время с ней и близкими.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. С учетом части 1 статьи 70 УК РФ, по совокупности приговоров назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.