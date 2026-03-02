 
Общество

День открытых дверей в Росгвардии: псковские школьники познакомились с историей и техникой

0

День открытых дверей для юных жителей Пскова состоялся в управлении Росгвардии по Псковской области. Псковские школьники посетили регионально ведомство, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятие приурочили сразу к двум знаменательным датам: 10-летию Росгвардии и 215-летию создания войск правопорядка.

Посещение музея истории управления стало первым пунктом экскурсии. Ребята познакомились с ключевыми этапами становления и развития войск правопорядка в регионе, увидели исторические экспонаты, архивные фотографии и документы. О подвигах сотрудников и военнослужащих в разные периоды истории и о традициях службы подробно рассказали росгвардейцы.

Ярким моментом мероприятия стала демонстрация техники и вооружения силами сотрудников СОБР «Гепард», отметили в региональном управлении Росгвардии. Гости смогли вблизи рассмотреть современный бронеавтомобиль «Патруль» — мощную и надёжную машину, предназначенную для выполнения специальных задач в сложных условиях. Кроме того, организовали ещё и выставку вооружения и специальных средств. 

 

В управлении Росгвардии по Псковской области рассказали: «Не менее увлекательной оказалась часть программы, подготовленная отделом вневедомственной охраны. Росгвардейцы познакомили детей со своей службой, объяснили, какие задачи она выполняет для обеспечения безопасности граждан и объектов. В завершение ребята осмотрели патрульный автомобиль, узнали о его оснащении и даже смогли посидеть за рулём».

«День открытых дверей позволил не только отметить юбилейные даты, но и в доступной форме рассказать подрастающему поколению о работе Росгвардии, показать важность и престиж службы в войсках правопорядка», - заключили в ведомстве.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026