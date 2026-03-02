День открытых дверей в Росгвардии: псковские школьники познакомились с историей и техникой

День открытых дверей для юных жителей Пскова состоялся в управлении Росгвардии по Псковской области. Псковские школьники посетили регионально ведомство, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятие приурочили сразу к двум знаменательным датам: 10-летию Росгвардии и 215-летию создания войск правопорядка.

Посещение музея истории управления стало первым пунктом экскурсии. Ребята познакомились с ключевыми этапами становления и развития войск правопорядка в регионе, увидели исторические экспонаты, архивные фотографии и документы. О подвигах сотрудников и военнослужащих в разные периоды истории и о традициях службы подробно рассказали росгвардейцы.

Ярким моментом мероприятия стала демонстрация техники и вооружения силами сотрудников СОБР «Гепард», отметили в региональном управлении Росгвардии. Гости смогли вблизи рассмотреть современный бронеавтомобиль «Патруль» — мощную и надёжную машину, предназначенную для выполнения специальных задач в сложных условиях. Кроме того, организовали ещё и выставку вооружения и специальных средств.

В управлении Росгвардии по Псковской области рассказали: «Не менее увлекательной оказалась часть программы, подготовленная отделом вневедомственной охраны. Росгвардейцы познакомили детей со своей службой, объяснили, какие задачи она выполняет для обеспечения безопасности граждан и объектов. В завершение ребята осмотрели патрульный автомобиль, узнали о его оснащении и даже смогли посидеть за рулём».