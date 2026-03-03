Обманутую мошенниками великолучанку освободили от миллионного долга

Прокуратура города Великие Луки добилась в суде признания недействительным кредитного договора, который местная жительница оформила под влиянием злоумышленников, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Женщина, находясь под воздействием мошенников, в онлайн-режиме заполнила в мобильном приложении банка анкету на получение кредита, указав свои паспортные данные и сведения о доходах. После одобрения заявки с ней был заключен кредитный договор на сумму более 1 миллиона рублей.

В суде ключевым доказательством стало заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В момент оформления документов женщина не могла понимать значение своих действий и руководить ими, а значит, была лишена возможности осознанно распорядиться полученными средствами.

Направляя иск в суд, прокуратура также указала на недобросовестность финансовой организации. Банк, используя упрощенную процедуру выдачи крупной суммы, не проверил сделку на наличие явных признаков мошенничества. Такой формальный подход нивелирует гарантии прав потребителей, предусмотренные законом, заявили в прокуратуре.

Суд согласился с доводами прокурора и полностью удовлетворил исковые требования.

Кредитный договор признали недействительным.