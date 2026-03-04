50 человек в Псковской области госпитализировали с ОРВИ на прошлой неделе

С 23 февраля по 1 марта зарегистрировано 3584 случая ОРВИ, что на 16,6% ниже уровня предыдущей недели, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,7%. В городе Пскове зарегистрировано 1442 случая ОРВИ, или 40,2% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 50 человек с симптомами ОРВИ, что на 11 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрировано 13 случаев гриппа, в том числе 11 – у детей.