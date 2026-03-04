 
Общество

Сезонная депрессия встречается у женщин в 4 раза чаще, чем у мужчин - эксперт

Сезонная депрессия развивается у женщин в четыре раза чаще, чем у мужчин, больше всего ей подвержены люди в возрасте 20-25 и 50-55 лет, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Достаточно большое количество людей страдает (от сезонной депрессии — ред.), по мировым данным, это примерно от 13 до 20%. Причем у женщин депрессия развивается в четыре раза чаще, чем у мужчин... Какие возраста? Это 20–25, 50–55, вот эти наиболее подвержены», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Специалист уточнил, что на развитие депрессии влияет температура воздуха, атмосферное давление, длительность светового дня, стресс. Такое расстройство также может быть наследственным, пишет РИА Новости.

«Можно и нужно всем людям, а особенно тем, которые склонны к депрессии, которые это ощущают, обязательно надо обратиться к врачу. Но поддержать себя можно витаминами группы В... группы D, которые нормализуют работу нервной системы, способствуют большей устойчивости», — сказал эксперт.

Он добавил, что организму в период депрессии нужен магний, пополнить его можно за счет витаминов и продуктов питания. Так, нужно есть зеленые овощи, брокколи, орехи, гречку, какао. Также в этот период необходимо железо, оно содержится в красном мясе, гречке, печени, брокколи, шпинате, бобовых.

