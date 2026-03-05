 
Продолжается прием заявок от торговых точек для фудкорта псковского фестиваля «Добрый рок-2026»

Организаторы фестиваля «Добрый рок-2026» до конца месяца принимают заявки от точек питания и торговли. Заявиться могут фудтраки, выездные кафе, кофейни, точки с напитками в розлив, шашлычные, а также торговые точки со сладостями, копченостями, сувенирами, туристическим снаряжением и хендмейдом, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Заявки принимают в группе в сети «ВКонтакте» «Добрый рок | Псков».

 
 

«К нам на площадку попадают только те, кто качественно делает свою работу, участники нескольких наших фестивалей разных лет в приоритете», - отметили организаторы.

Фестиваль «Добрый рок» пройдет 3-5 июля в деревне Слопыгино Палкинского района. 

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM). 

