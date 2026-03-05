Сало для народа

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит, — ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которыми они напичканы, это нечто неизменное.

Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Ибо это ведет к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал!

Нет, к черту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и ... Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексы! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны.»

Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

Странную логику приходится наблюдать последнее время. Смотришь на происходящее и ловишь себя на ощущении, будто кто-то перепутал мягкое с теплым и теперь настойчиво делает вид, что так и было задумано.

Казалось бы, демиурги режима озабочены главным — стабильностью. Лодку не раскачивать, устои не шатать, общество не бесить. Задача благородная, откуда ни посмотри. Любой нормальный человек не хочет жить в эпоху перемен и великих потрясений. Народ вообще устроен довольно-таки примитивно: люди хотят спокойствия, понятного сегодня и уверенного завтра.

Так дайте же им эту уверенность.

Причем не в формате идеалистической философии и обещаний светлого будущего, а на уровне примитивной экономики. Обывателю не интересны макроэкономические ракурсы – он хочет, приходя в магазин, не испытывать тошноту и головокружение от ценников. Чтобы зарплаты хватало не только на базовый набор «выживания», но и на какую-никакую человеческую жизнь — сходить семьей в кино, купить ребенку велосипед, не вздрагивать при слове «коммуналка».

У нас же, как назло, на носу большие выборы, а цены скачут, как перепуганная антилопа в африканской саванне. Скачут уверенно, размашисто и без малейших признаков усталости. Самое любопытное — создается ощущение, что никто особенно не торопится с этим что-то делать.

Нет, объяснения, конечно, есть, с этим полный порядок. Чиновники и депутаты партии власти находят их легко и непринужденно. Конъюнктура рынка, сезонные факторы, логистика, мировые цены, геополитика, климат, магнитные бури, ретроградный Меркурий — список объективных причин можно продолжать бесконечно.

Родненькие, объяснить мы и сами можем. Вы нам сделайте так, чтобы цены хотя бы иногда переставали расти – давайте гражданам передышку. Можно даже не из безответной любви к народу, а сугубо из электоральной прагматики — до середины сентября, например. Дальше уже по обстановке.

Возьмем огурцы. Продукт, казалось бы, политически нейтральный. Не нефть, не газ, не микрочипы. Огурец. Зеленый. Пупырчатый. Но и он умудрился поймать момент и взлететь в цене так, будто прошел листинг на NASDAQ.

Спохватились — подключили Федеральную антимонопольную службу. Все правильно, их епархия. Только пока ФАС раскачивался, огурцы сами решили подешеветь – видимо, конъюнктура рынка их к этому принудила. Что-то другое, тем временем, стало расти в цене, как на дрожжах. С таким контролем конкурентных рынков мы, конечно, далеко уедем. Пока наш ФАС разберется с огурцами, вырастет их новый урожай.

А ведь относительно недавно, буквально несколько лет назад, региональный антимонопольный орган уже получал жесткий нагоняй. Тогда губернатор публично возмущался тем, что вовремя не уследили за скачком цен на сахар и гречку, не предприняли корректирующего действия. История, если кто забыл, была громкая — в 2022 году по всей стране люди буквально сметали эти продукты с полок, давя друг друга в очередях и устраивая побоища за право быть первым у прилавка с гречей.

Какую роль сегодня играет УФАС по Псковской области — сказать трудно. Возможно, играет. Просто настолько тонко и деликатно, что обычный гражданин этого не замечает. Орган совершенно пропал из общественной жизни, будто погрузился в летаргический сон.

Так может быть, стоит иногда выходить из душных кабинетов и рассказывать людям: что вы делаете, чтобы цены не улетали в открытый космос? Почему бензин дорожает синхронно на всех бензоколонках? Почему автомобили становятся роскошью? Почему про тарифы на все можно снять очередную серию фильма «Движение вверх»? Нет ли здесь, совершенно случайно, какого-нибудь легкого рыночного договорнячка?

Ладно ФАС. Предположу, что действующее руководство псковских антимонопольщиков изрядно напугано медийной активностью предшественницы — Ольги Милонаец — и старательно не отсвечивает. Но почему игнорят тему господа-депутаты? Кроме одного, кого власти предпочитают не замечать. И власти показательно молчат.

Я тут не ради критики власти выступаю, а с абсолютно «диспансерной» позиции. Чтобы проблема купировалась в зародыше, не дожидаясь разрастания в «гангрену».

Люди ведь, по гамбургскому счету, хотят совсем немного. Чтобы цены были под надзором.

Когда-то существовали «народные контроли», депутатские рейды по магазинам, показательные походы с блокнотами и камерами. Да, значительная часть этого была имитацией бурной деятельности. Но у широких народных масс создавалось ощущение, что наверху хотя бы понимают: цены — это чувствительная тема. В случае чего, вмешаются.

Сегодня же складывается впечатление, что экономическая реальность как-то выпала из фокуса внимания.

Зато большой фокус на другое.

Например, на то, что читает русский человек, какое кино смотрит. Какие мысли могут возникнуть у гражданина после прочтения литературы, признанной недостаточно благонадежной, где взгляды главного героя расходятся с единственно правильными.

Недавно изъяли из продажи роман Владимира Сорокина* «Голубое сало». Классика постмодернизма, между прочим. Книга вышла еще в 1999 году и давно заняла свое место в истории русской и мировой литературы. Но теперь, видимо, настал момент, когда государство решило защитить граждан от потенциально опасных художественных образов и решено нанести решительную удар по «Голубому салу». Только возникает неловкий вопрос.

Кто его вообще читал?

Это ведь элитарное чтиво. Спросите сто человек на улице — хорошо, если один признается, что держал книгу в руках. Еще десять скажут, что слышали запоминающееся название. Остальные пожмут плечами и пойдут дальше.

Не нужно среднестатистическому россиянину «Голубое сало». Дайте ему сало обычное — он его в закуску употребит и скажет спасибо партии и правительству.

Проблема ведь не в литературе, кино и культуре вообще.

Проблема в том, что огурец к 23 февраля внезапно стоит как банка икры, а букет к 8 марта иногда тянет на небольшой потребительский кредит.

Раз уж сейчас Иран на слуху, интересно посмотреть, как там решают ценовой вопрос. Страна под санкциями, мягко говоря, давно, с жиру не бесится. При этом государство фиксирует цены на ряд товаров первой необходимости — рис, курицу, яйца, молоко, сахар, растительное масло. Да, это не изобилие и даже не разнообразие. Авокадо и устрицы в «продуктовую корзину» не входят. Но глубинный иранец уверен в своем базовом завтра. Поэтому режим там и не свергается, сколько его не шатали бодрые западные империалисты. Убили Аятоллу — ничего, нового уже назначили, поди, не хуже прежнего будет. И таких аятолл у них на годы вперед припасено.

Похожая система существует на Кубе — карточки на продукты первой необходимости, чтобы в любой непонятной ситуации люди хотя бы не голодали.

Ага, услышали про карточки и тут же скривились? Согласен, это, как говорится, «не секс» в 2026 году. Не про потребительский комфорт. Это про ощущение гарантированного завтра. Такие времена, что многим приходится сегодня спуститься на нижний уровень притязаний.

И это сегодня должно быть у чиновников и депутатов в приоритете. А не изобретение очередных запретов в попытках перепрошить культурный код дорогих россиян. Не надо страшиться, что глубинный русский человек что-нибудь не то прочитает и сделает далекоидущие выводы.

Потому что все значительно проще.

Вы обеспечьте людям нормальные цены в магазинах. И тогда эти люди при любой литературе на книжных полках будут абсолютно лояльны власти и довольны жизнью. Политическая стабильность, так уж исторически сложилось, начинается не с цензуры.

Она начинается с ценников.

Константин Калиниченко

*Минюстом РФ признан иноагентом