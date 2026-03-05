В Палкинском округе охотник ликвидировал двух волков, подозреваемых в нападении на собаку

В Псковской области продолжается работа по сокращению численности волков. В ночь на 5 марта неподалеку от деревни Логово Палкинского муниципального округа охотник добыл сразу двух волков. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Псковской области

С большой долей вероятности именно эти особи недавно совершили нападение на собаку в деревне Филатово.

Напомним, ранее на охоту на волков в Палкинском округе вышли 90 человек и добыли трех хищников.