Начальник псковской Росгвардии поздравил женщин-сотрудниц с праздником

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Денис Беседин поздравил женщин-сотрудниц отдела вневедомственной охраны, заступивших на дежурство с 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В праздничный день руководитель ведомства посетил места несения службы, чтобы выразить признательность сотрудницам за их профессионализм и преданность делу. Начальник управления поблагодарил женщин за добросовестное исполнение служебных обязанностей, в том числе в праздничные дни и отметил важность их вклада в обеспечение безопасности региона и вручил цветы.

 

«От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Спасибо за вашу стойкость, ответственность и самоотдачу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и хорошего настроения! Пусть каждый день приносит радость, а служба — только положительные эмоции», — обратился к сотрудницам полковник полиции Денис Беседин.

