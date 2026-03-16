Кофе и шкатулка для украшений для Ильиной оплачивались из «коробочки с представительскими расходами»

Кофе экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной оплачивался с представительских расходов, сообщила начальник секретариата вуза Любовь Вильман, которая проходит потерпевшей по делу бывшего ректора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«Помимо этого (из представительских расходов, - прим. ред), оплачивались шкатулка для украшений, чеки из ресторанов, билеты в театр, частые командировки в Москву», - добавила начальник секретариата.

Сегодня в Псковском городском суде проходит пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На заседании продолжается допрос потерпевших.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).