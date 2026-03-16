Начальник управления хоз-сервисной деятельности в суде по «делу Ильиной»: Я боялась увольнения

Начальник управления хозяйственно-сервисной деятельности ПсковГУ Ирина Боброва, которая проходит потерпевшей по делу экс-ректора Натальи Ильиной, рассказала, что передавала ей деньги через бухгалтера, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Ирина Боброва рассказала, что знакома с Натальей Ильиной с 2019 года, у них были рабочие отношения, неприязни к бывшему руководителю она не испытывает. До прихода Ильиной на пост ректора Боброва работала на этой же должности. Общалась с бывшем руководителем часто, напрямую, согласовывая с ней макеты.

«В начале 2023 года Ильина обратилась ко мне с вопросом о возможности возмещения денег на приобретение сувенирной продукции. Я ей объяснила, что мы можем потратить до 3 тысяч, она очень расстроилась. Ильина аргументировала это тем, что такие подарки помогут привлечь гранты. Тогда она предложила увеличивать мне премию, с условием возврата части средств. Я согласилась», - поделилась Ирина Боброва.

Общая сумма ущерба начальнику управления, заявленная в гражданском иске, 1 418 000 рублей.

«Я боялась увольнения, Ильина быстро и резко решала кадровые вопросы. Деньги я передавала через главного бухгалтера. Сворачивала их в бумажку. Я работу свою выполняла добросовестно, но заслужена эта выплата или нет - это вопрос к руководству. Я могла с работы уйти в 12 часов вечера, занимаясь работой в корпусах. Наталья Анатольевна заставляла нас это делать и даже могла приехать и проверить. Чеки о приобретении сувенирной продукции Ильина предоставляла, но не всегда, а спрашивать с нее их боялись. Она была строга, требовала сильно и энергично», - заключила начальник управления.

Сегодня в Псковском городском суде проходит пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На заседании продолжается допрос потерпевших.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).