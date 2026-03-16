Начальник управления хоз-сервисной деятельности в суде по «делу Ильиной»: Я боялась увольнения

Начальник управления хозяйственно-сервисной деятельности ПсковГУ Ирина Боброва, которая проходит потерпевшей по делу экс-ректора Натальи Ильиной, рассказала, что передавала ей деньги через бухгалтера, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.
Ирина Боброва рассказала, что знакома с Натальей Ильиной с 2019 года, у них были рабочие отношения, неприязни к бывшему руководителю она не испытывает. До прихода Ильиной на пост ректора Боброва работала на этой же должности. Общалась с бывшем руководителем часто, напрямую, согласовывая с ней макеты.
Общая сумма ущерба начальнику управления, заявленная в гражданском иске, 1 418 000 рублей.
Сегодня в Псковском городском суде проходит пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На заседании продолжается допрос потерпевших.
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).