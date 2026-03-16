Начальник секретариата ПсковГУ о преображении вуза: Это все было сделано кровью и потом Ильиной

Преображение ПсковГУ сделано кровью и потом экс-ректора Натальи Ильиной, сообщила начальник секретариата вуза Любовь Вильман, которая проходит потерпевшей по делу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«Изменения произошли в лучшую сторону: университет ранее не видел такого преображения, столько ремонтов, в университет привлечено огромное количество денег. Конечно, это было сделано кровью и потом Натальи Анатольевны». - сказала начальник секретариата.

Сегодня в Псковском городском суде проходит пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На заседании продолжается допрос потерпевших. 

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

