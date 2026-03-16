Группа депутатов официально внесла в Собрание инициативу о переименовании законодательного органа

Пакет документов о переименовании Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области официально внесли на рассмотрение парламентариев. Подписи под законодательной инициативой поставили депутаты четырёх парламентских фракций: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Как пояснил спикер, суть заключается в приведении наименования к единому федеральному стандарту. Применительно к законодательным органам субъектов Российской Федерации федеральный законодатель не установил категоричных требований о единообразном наименовании, как это сделано в отношении высшего должностного лица и высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации. Однако законодательные органы пошли по пути унификации своих наименований: на сегодняшний день 32 региона именуют свои законодательные органы «Законодательное Собрание», наименование «Собрание депутатов» пока сохранено только в двух субъектах.
В соответствии со статьёй 23 Устава Псковской области Псковское областное Собрание депутатов является представительным и единственным законодательным органом государственной власти Псковской области. Наименование «Законодательное Собрание Псковской области» указывает на основной вид деятельности законодательного органа субъекта Российской Федерации.
Внесённый в Собрание пакет документов включает четыре законопроекта: поправки в Устав Псковской области, проект закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Псковской области», изменения в действующую редакцию закона «О Псковском областном Собрании депутатов», а также проект о признании утратившими силу отдельных законодательных актов и их положений.
Вопрос о переименовании законодательного органа рассмотрят всеми комитетами Собрания, окончательное решение будет принято открытым голосованием на сессии, дату проведения которой определит Совет Собрания.
Пресс-портреты