Две новоржевские семьи отметили «золотую» свадьбу

Сразу две семьи Новоржевского муниципального округа отметили «золотые» юбилеи свадьбы в первой половине марта, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«В отделе ЗАГС Новоржевского муниципального округа уже по хорошей, доброй традиции чествовали две пары, отмечающие золотой юбилей свадьбы: Алексеевых Михаила Алексеевича и Людмилу Алексеевну и Макаровых Василия Анатольевича и Валентину Николаевну», - сообщила Любовь Трифонова.

Поздравил супругов заместитель главы администрации Новоржевского муниципального округа Дмитрий Тимофеев, вручил супругам медали от губернатора Псковской области, приветственный адрес от главы округа, а невестам - цветы.

 
«Много разных эмоций было в зале торжеств в этот день - и радость, и смех, приятные воспоминания о молодости и дне свадьбы! Как и полвека назад, для супругов прозвучал марш Мендельсона, в книге записи юбиляров семейной жизни они поставили свои подписи, и по традиции, обменялись золотым супружеским поцелуем. Наши юбиляры вновь почувствовали себя молодоженами, вспомнили, какими красивыми и счастливыми они были в день бракосочетания. Каждая пара по своему уникальна, но их объединяют взаимное уважение, поддержка и теплота отношений. Такой долгий совместный жизненный путь заслуживает признания и уважения. Искренне поздравляем наших юбиляров - Макаровых Василия Анатольевича и Валентину Николаевну и Алексеевых Михаила Алексеевича и Людмилу Алексеевну и желаем крепкого здоровья, радостных и счастливых лет жизни! Мы говорим вам огромное спасибо за мудрость и теплоту — вы пример для подражания и гордости!» - добавила глава округа.
Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

