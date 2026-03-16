Две новоржевские семьи отметили «золотую» свадьбу

Сразу две семьи Новоржевского муниципального округа отметили «золотые» юбилеи свадьбы в первой половине марта, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Поздравил супругов заместитель главы администрации Новоржевского муниципального округа Дмитрий Тимофеев, вручил супругам медали от губернатора Псковской области, приветственный адрес от главы округа, а невестам - цветы.

«Много разных эмоций было в зале торжеств в этот день - и радость, и смех, приятные воспоминания о молодости и дне свадьбы! Как и полвека назад, для супругов прозвучал марш Мендельсона, в книге записи юбиляров семейной жизни они поставили свои подписи, и по традиции, обменялись золотым супружеским поцелуем. Наши юбиляры вновь почувствовали себя молодоженами, вспомнили, какими красивыми и счастливыми они были в день бракосочетания. Каждая пара по своему уникальна, но их объединяют взаимное уважение, поддержка и теплота отношений. Такой долгий совместный жизненный путь заслуживает признания и уважения. Искренне поздравляем наших юбиляров - Макаровых Василия Анатольевича и Валентину Николаевну и Алексеевых Михаила Алексеевича и Людмилу Алексеевну и желаем крепкого здоровья, радостных и счастливых лет жизни! Мы говорим вам огромное спасибо за мудрость и теплоту — вы пример для подражания и гордости!» - добавила глава округа.