Начальник секретариата ПсковГУ передавала деньги Ильиной на «мини-планерке»

Начальник секретариата ПсковГУ Любовь Вильман, которая проходит потерпевшей по делу экс-ректора Натальи Ильиной, рассказала, что передавала ей деньги на «мини-планерке» по утрам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«Знакома с подсудимой (Ильиной, - прим. ред) с апреля 2019 года, рабочий характер отношений, никакой неприязни не имела и не имею. Сначала Наталья Анатольевна мне не очень доверяла, но потом мы сработались, меня даже повысили, и я стала начальником отдела. В марте 2023 года явилась Ильина и заявила, что с премии я должна отдать 50 тысяч. Потом мне назначили стимулирующие 40 тысяч, за оплату труда — 95 тысяч. 8 апреля 2023 года я сняла 55 тысяч и отдала Ильиной лично в руки в конверте. В мае 2023 года она снова обратилась ко мне и сообщила, что с премии необходимо отдать 55 тысяч рублей. Также лично в руки их передала. В октябре 2023 вновь обратилась — с премии отдала 81 тысячу. За октябрь мне была назначена выплата в размере 150 тысяч рублей. Также передала. 186 тысяч рублей — общая сумма передачи», - сказала потерпевшая.

Начальник отдела отметила, что при передаче денег диалога никакого не было. Передача осуществлялась утром на «мини-планерке».

«Я не привыкла задавать вопросы руководителю, особенно Наталье Анатольевне. Она авторитарный, жесткий руководитель, и я боялась увольнения. Я считаю, что я заработала эти денежные средства. Это была очень напряженная работа. Наталья Анатольевна сказала, что научит всех работать. Действительно, работали 24/7, иногда лишались обеда и даже оставались ночевать. Было много мероприятий, которые требовали слаженной работы, оставались работать на выходных. Поэтому считаю, что я эти деньги заработала», - заключила она.

Сегодня в Псковском городском суде проходит пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На заседании продолжается допрос потерпевших.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).