 
Общество

Более 45 тысяч пассажиров прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с 2 по 8 марта

Более 45 тысяч пассажиров прибыли в Россию из стран Ближнего Востока за прошедшую неделю. Об этом 9 марта сообщили в министерстве транспорта РФ.

«В течение минувшей недели, 2–8 марта, в Россию из стран Ближнего Востока прибыли более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ведомства, расписание коммерческих перевозок сформировано до 10 марта включительно. Планируется перевезти свыше 7,5 тысяч пассажиров из стран Ближнего Востока в Россию на 33 рейсах. Из них 31 рейс выполнят российские и зарубежные авиакомпании из ОАЭ, еще по одному рейсу — из Катара и Омана.

Перелеты организованы при поддержке Минтранса и Росавиации в координации с авиационными властями региона.

Кроме того, для удовлетворения растущего спроса на перелеты в третьи страны, где сократились транзитные связи через ближневосточные аэропорты, авиакомпания «Аэрофлот» добавила в марте 25 дополнительных парных рейсов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 марта сообщила, что на территории Ближнего Востока пребывало около 50 тысяч россиян, а еще от 6 тысяч до 8 тысяч — оказались заблокированными в странах Азии, откуда не могут выбраться из-за приостановки транзитного авиасообщения, пишут «Известия».

Президент России Владимир Путин 4 марта заявил, что поручил обеспечить вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока в связи с обострением обстановки в регионе. Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил, что с 28 февраля закрыто воздушное пространство 10 государств, отменено более 250 рейсов, связанных с Россией. На момент начала конфликта в регионе находились 23,5 тысяч организованных туристов из РФ, более 90% из них — в ОАЭ.

 

