Тюремный замок Пскова вмешает менее 300 человек — УФСИН

СИЗО №1 в Пскове вмещает 289 человек, сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Это позволяет обеспечивать уровень жилой площади, в соответствии с законодательством, не менее четырёх квадратных метров. С учётом того, что это здание все-таки историческое, мы максимальное количество федеральных средств, выделяемых службой исполнения наказания, вкладываем в это учреждение, чтобы поддерживать там нормальные, надлежащие условия, проводить ремонты. Мы поменяли кровли, исключив какие-либо протечки, отремонтировали объекты коммунально-бытового назначения. Поддерживаем в нормальном состоянии камерные помещения. Совершенствуем систему контроля за подозреваемыми и обвиняемыми», - сказал Виктор Леонов.
В целом нельзя говорить, что здание не соответствует нынешним требованиям, отметил начальник УФСИН.
«Конечно, хотелось бы и какое-то новое учреждение, но пока работаем с тем, что есть», - заключил Виктор Леонов.