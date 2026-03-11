Тюремный замок Пскова вмешает менее 300 человек — УФСИН

«Это позволяет обеспечивать уровень жилой площади, в соответствии с законодательством, не менее четырёх квадратных метров. С учётом того, что это здание все-таки историческое, мы максимальное количество федеральных средств, выделяемых службой исполнения наказания, вкладываем в это учреждение, чтобы поддерживать там нормальные, надлежащие условия, проводить ремонты. Мы поменяли кровли, исключив какие-либо протечки, отремонтировали объекты коммунально-бытового назначения. Поддерживаем в нормальном состоянии камерные помещения. Совершенствуем систему контроля за подозреваемыми и обвиняемыми», - сказал Виктор Леонов.