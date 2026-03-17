Контрольные ведомства сокращают штат из-за внедрения ИИ и беспилотников

Власти сократили численность контролеров бизнеса — в прошлом году их штат уменьшили на 10%, следует из документов аппарата правительства. Оптимизация проходит на фоне цифровизации надзора: проверки всё чаще проводят дистанционно, в том числе с использованием дронов.

Еще в 2024 году президент подписал указ о сокращении численности сотрудников территориальных госорганов — примерно на 400 тыс. человек. Как пояснил источник, близкий к обсуждению, провести оптимизацию удалось безболезненно благодаря внедрению технологий.

В Росреестре сообщили, что благодаря дистанционному контролю число инспекторов в службе с 2019 года сократилось примерно на 30% — до 2 тыс. человек. Беспилотники позволяют быстро обследовать большие территории и выявлять нарушения земельного законодательства, пишут «Известия».

Технологии планируют применять еще активнее. Сейчас около 3% проверок проходят с использованием дронов, а к 2026 году власти рассчитывают довести их долю до каждой десятой. Больше всего беспилотники используют Росреестр, Россельхознадзор и Росприроднадзор.

Параллельно расширяется применение ИИ. Речь идет об анализе спутниковых снимков, данных с камер наблюдения и поиске незарегистрированных объектов.

