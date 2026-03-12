Споры о том, что можно считать настоящим патриотизмом, а что — лишь его имитацией, были всегда. Когда люди начинают судорожно искать подтверждения собственного величия со стороны, это уже не любовь к Родине, а коллективный нарциссизм. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович пояснил, что здоровый патриотизм — это не одномоментный порыв и не ритуальное махание флажками, а ежедневный процесс выстраивания связи с местом, где ты живешь, с людьми, которые тебя окружают.
Изображение создано нейросетью
Яков Якубович также отметил, что начинается все с ощущения собственной нужности. Истинный патриотизм рождается из понимания: «Я здесь важен, мой труд нужен моим соседям, моему городу, моей стране». Это может быть посадка дерева у дома, качественная работа на заводе, помощь пожилому родственнику или запуск социального проекта.
Для человека, который выбрал служение — будь то чиновник, предприниматель или общественный деятель, — патриотизм заключается в долгом и трудном завоевании доверия. «Ты не можешь требовать уважения только за то, что родился в этой стране. Ты должен доказать его делами. А главное — сохранить доверие ближайшего круга: семьи, коллег, команды. Для государственного деятеля патриотизм измеряется уровнем доверия граждан. Это колоссальная ответственность, а не право на самопиар», - подчеркнул Яков Якубович.
По словам эксперта, сегодня мы часто видим подмену. Когда громкие слова о величии страны перемежаются с демонстрацией роскошной жизни и вещами, не имеющими к родной культуре никакого отношения, — это и есть коллективный нарциссизм. Попытка закрыть дорогой одеждой и пафосными речами внутреннюю пустоту и отсутствие реальных поступков.
Яков Якубович подчеркнул, что такой подход не имеет ничего общего с патриотизмом. Это просто использование страны как фона для самолюбования. Человек ничего не меняет вокруг, не вкладывает душу, но громко требует признания — опасная иллюзия, которая дискредитирует само понятие любви к Родине.
Коллективный нарциссизм не самодостаточен, пишет RuNews24.ru. Ему нужны зрители, аплодисменты, признание мирового сообщества. Без внешней подпитки он чахнет.
Здоровому патриотизму овации не нужны. Он черпает силы в другом — в тишине повседневных поступков. Убрать снег во дворе, качественно выполнить свою работу, защитить слабого, помочь соседу. Именно из таких мелочей складывается настоящая, тихая гордость, которая не требует громких слов.
Здоровый патриотизм — это внутреннее достоинство, продолжил он: «Ты не кричишь о величии страны, потому что ты сам и есть её частица, делающая это величие возможным. Коллективный нарциссизм — это постоянный крик о собственном величии в надежде, что кто-то поверит в это вместо тебя».
Выбор между служением и самолюбованием — это выбор между зрелостью и инфантильностью, между реальным содержанием и пустой формой, заключил эксперт.