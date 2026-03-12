Споры о том, что можно считать настоящим патриотизмом, а что — лишь его имитацией, были всегда. Когда люди начинают судорожно искать подтверждения собственного величия со стороны, это уже не любовь к Родине, а коллективный нарциссизм. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович пояснил, что здоровый патриотизм — это не одномоментный порыв и не ритуальное махание флажками, а ежедневный процесс выстраивания связи с местом, где ты живешь, с людьми, которые тебя окружают.

Изображение создано нейросетью

Яков Якубович также отметил, что начинается все с ощущения собственной нужности. Истинный патриотизм рождается из понимания: «Я здесь важен, мой труд нужен моим соседям, моему городу, моей стране». Это может быть посадка дерева у дома, качественная работа на заводе, помощь пожилому родственнику или запуск социального проекта.

Для человека, который выбрал служение — будь то чиновник, предприниматель или общественный деятель, — патриотизм заключается в долгом и трудном завоевании доверия. «Ты не можешь требовать уважения только за то, что родился в этой стране. Ты должен доказать его делами. А главное — сохранить доверие ближайшего круга: семьи, коллег, команды. Для государственного деятеля патриотизм измеряется уровнем доверия граждан. Это колоссальная ответственность, а не право на самопиар», - подчеркнул Яков Якубович.

По словам эксперта, сегодня мы часто видим подмену. Когда громкие слова о величии страны перемежаются с демонстрацией роскошной жизни и вещами, не имеющими к родной культуре никакого отношения, — это и есть коллективный нарциссизм. Попытка закрыть дорогой одеждой и пафосными речами внутреннюю пустоту и отсутствие реальных поступков.

Яков Якубович подчеркнул, что такой подход не имеет ничего общего с патриотизмом. Это просто использование страны как фона для самолюбования. Человек ничего не меняет вокруг, не вкладывает душу, но громко требует признания — опасная иллюзия, которая дискредитирует само понятие любви к Родине.

Коллективный нарциссизм не самодостаточен, пишет RuNews24.ru. Ему нужны зрители, аплодисменты, признание мирового сообщества. Без внешней подпитки он чахнет.

Здоровому патриотизму овации не нужны. Он черпает силы в другом — в тишине повседневных поступков. Убрать снег во дворе, качественно выполнить свою работу, защитить слабого, помочь соседу. Именно из таких мелочей складывается настоящая, тихая гордость, которая не требует громких слов.

«Иммануил Кант учил проверять мораль поступков на всеобщность (категорический императив): представь, если бы все поступали, как ты. Если бы каждый «патриот» ограничивался только лозунгами, мир бы рухнул. Но если бы каждый делал малое дело — он бы устоял. Иван Ильин, русский философ, писал о «духовном акте» патриотизма как о свободном и осмысленном приятии своей Родины. Это не стадный инстинкт, а зрелое решение души. Николай Бердяев предупреждал об опасности превращения национального чувства в идолопоклонство, когда нация становится самоцелью, а не ценностью», - перечислил Яков Якубович.

Здоровый патриотизм — это внутреннее достоинство, продолжил он: «Ты не кричишь о величии страны, потому что ты сам и есть её частица, делающая это величие возможным. Коллективный нарциссизм — это постоянный крик о собственном величии в надежде, что кто-то поверит в это вместо тебя».

Выбор между служением и самолюбованием — это выбор между зрелостью и инфантильностью, между реальным содержанием и пустой формой, заключил эксперт.