В Госдуму внесли проект о запрете проката фильмов, дискредитирующих Россию

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить выдачу прокатного удостоверения на иностранные фильмы, которые содержат материалы, оскорбляющие или унижающие достоинство русского человека, формирующие негативные стереотипы о нем, а также дискредитирующие Россию, ее народ, армию, органы власти, СССР и советский народ, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 5.1 закона формулировкой об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильмы, произведенные иностранными киностудиями, содержащие материалы, оскорбляющие либо унижающие достоинство русского человека, включая формирование уничижительных, оскорбительных либо порочащих стереотипных образов, либо материалы, содержащие заведомо искаженное либо уничижительное изображение РФ, ee многонационального народа, Вооруженных сил РФ, органов государственной власти РФ, а равно СССР, советского народа, его государственных органов и вооруженных сил, направленное на их дискредитацию либо унижение национального достоинства», - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что предлагаемое изменение направлено на защиту чести и достоинства русского человека, многонационального народа РФ, России, СССР, их вооруженных сил и государственных органов от дискредитирующего воздействия иностранного контента, обеспечение справедливого отношения к отечественному и иностранному контенту, пишет РИА Новости.

«Такой запрет создает стимул для иностранных кинематографических организаций создавать контент и фильмы с положительным образом России и ее народа, соответствующим истине, поскольку сокращение российского рынка сбыта иностранных фильмов серьезно снижает экономическую прибыль их производителей», - заключается в тексте документа.

Действующее законодательство России предусматривает отказ в выдаче прокатного удостоверения на фильмы, содержащие материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.