Борис Елкин о сквере Породненных городов: Никто не хочет превращать все в бетонные джунгли

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается будущее двух знаковых для Пскова мест – сквера «с гномами» и сквера Породненных городов. На данный момент город находится на начальном этапе большого пути: собирает пожелания жителей и идеи, чтобы на их основе создать качественный проект, который необходим для заявки на Всероссийский конкурс формирования комфортной городской среды. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Победа в конкурсе позволит нам привлечь серьезное финансирование на благоустройство. На стратегической сессии с участием архитекторов и общественников эта тема была ключевой. Задача перед нами стоит непростая. У обоих скверов богатая история, и у каждого поколения она своя. Нам нужно найти «золотую середину», чтобы сохранить память и самобытность места, учесть мнения всех групп горожан и при этом не нарушить современные градостроительные и технические нормативы», – пояснил Борис Елкин.

Анализируя дискуссию, глава города выделил основные запросы:

«Первое и главное – сохранить душу места. Никто не хочет вырубать деревья и превращать все в бетонные джунгли. Люди просят оставить тихую зону, сохранить дорожки и зелень. Второе – это новое покрытие, освещение и решение вопроса с парковкой, чтобы было удобно. И третье – подсветить стену Окольного города».

В заключение Борис Елкин подтвердил, что работы предстоит много. И хотя учесть мнения тысяч людей непросто, специалисты постараются сделать это максимально корректно».

Напомним, инициативу, которая может изменить облик исторического центра, взял под личный контроль депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин («Единая Россия»).

