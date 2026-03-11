 
Памятники породненным городам используют как урны: в Пскове продолжают обсуждать судьбу центральных скверов

Острые проблемы, а также план проекта благоустройства территорий обсудили на стратегической сессии с общественниками о будущем двух знаковых для горожан мест — сквера Породненных городов и сквера, известного в народе как сквер «с гномами». Встреча прошла сегодня в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На сессии присутствовали эксперты — специалисты по охране наследия, краеведы, городские активисты, а также депутат Псковской городской Думы по 1-му округу Юрий Бурлин. Вместе с горожанами они обсуждали ключевые вопросы. 

Антропологи Виктория Михайлова и Мария Мочалова представили материалы, заготовленные на десятый всероссийский конкур лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Несмотря на то, что сквер Породненных городов примыкает к стенам Окольного города, сама стена в план облагораживания территорий не входит. 

По первичным наблюдениям специалисты обнаружили ряд проблем: транзитность (удобно срезать маршрут, но никто на территории не останавливается), проблемы с освещенностью (благоприятная территория для вандализма), памятники породненным городам используются как урны. 

Напомним, по срединной линии сквера Породненных городов примерно на равном удалении один от другого расположены мемориалы в миниатюре, созданные по одному типу: это два дерева, посаженные симметрично одно напротив другого, и бетонный куб с двумя гербами на боковинах, один из которых служит эмблемой соответствующего зарубежного города.
 

Мария Мочалова отметила, что скверы занимают особое место в сердцах горожан, однако для туристов эта область не так привлекательна. 

«У этого места политически чувствительная память. Это затухание нарратива связано с тем, что эти установки помнит только старшее поколение. Необходимо перезапустить нарратив, возможно, подключить другие города, и посвятить молодежь в историю этого места», - сказала антрополог. 

Сквер «с гномами» не имеет глубокой истории, но на встрече его назвали эмоционально значимым наследием. Это часть городской идентичности - люди помнят это место еще с детства. 

Данные вопросы были выведены на дискуссию. 

Напомним, Псков ежегодно участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды — победители получают федеральное финансирование на реализацию. Такой механизм привлечения средств планируют использовать и для двух данных скверов. 

