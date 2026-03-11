Памятники породненным городам используют как урны: в Пскове продолжают обсуждать судьбу центральных скверов

Острые проблемы, а также план проекта благоустройства территорий обсудили на стратегической сессии с общественниками о будущем двух знаковых для горожан мест — сквера Породненных городов и сквера, известного в народе как сквер «с гномами». Встреча прошла сегодня в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На сессии присутствовали эксперты — специалисты по охране наследия, краеведы, городские активисты, а также депутат Псковской городской Думы по 1-му округу Юрий Бурлин. Вместе с горожанами они обсуждали ключевые вопросы.
Антропологи Виктория Михайлова и Мария Мочалова представили материалы, заготовленные на десятый всероссийский конкур лучших проектов создания комфортной городской среды.
Несмотря на то, что сквер Породненных городов примыкает к стенам Окольного города, сама стена в план облагораживания территорий не входит.
По первичным наблюдениям специалисты обнаружили ряд проблем: транзитность (удобно срезать маршрут, но никто на территории не останавливается), проблемы с освещенностью (благоприятная территория для вандализма), памятники породненным городам используются как урны.
Мария Мочалова отметила, что скверы занимают особое место в сердцах горожан, однако для туристов эта область не так привлекательна.
Сквер «с гномами» не имеет глубокой истории, но на встрече его назвали эмоционально значимым наследием. Это часть городской идентичности - люди помнят это место еще с детства.
Данные вопросы были выведены на дискуссию.
Напомним, Псков ежегодно участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды — победители получают федеральное финансирование на реализацию. Такой механизм привлечения средств планируют использовать и для двух данных скверов.
