«Гномики запали в душу»: Юрий Бурлин включился в судьбу знаковых скверов Пскова

В Пскове обсуждают преображение двух знаковых городских локаций — сквера Породненных городов и сквера «с гномами». Инициативу, которая может изменить облик исторического центра, взял под личный контроль депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин («Единая Россия»). Он стал слушателем первого проектного семинара в Центре туризма и творческих индустрий, собравшего псковичей в возрасте 45–60 лет и старше, для которых эти скверы — часть жизни. По словам депутата, диалог получился живым и продуктивным, позволив выявить ключевые болевые точки и ценные идеи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Одной из самых эмоциональных тем стало будущее сквера, известного благодаря скульптурам гномов, которые ранее ассоциировались у псковичей с располагавшимся там магазином «Детский мир».

«Я считаю, что надо бить в эту точку, потому что гномики всем запали в душу. Я сам помню этот "Детский мир", я сам туда ходил, большими глазами смотрел на то, что там продавалось. Гномики — это была такая же часть моей жизни. Конечно, хотелось бы такого же для молодежи», — поделился Юрий Бурлин.

Депутат признался, что его тронула обратная связь от горожан, которые помнят эти скульптуры. При этом он не стал замалчивать и проблемы: «Неприятно было слушать, но это правда, что площадка используется для распития спиртных напитков. Хотелось бы, чтобы она изменила наполнение, стала более живой, социальной, безопасной, и перестала ассоциироваться у людей с чем-то плохим».

Обсуждая сквер Породненных городов, Юрий Бурлин также занял четкую позицию. Несмотря на споры, он выступил за сохранение исторической памяти, но в обновленном виде.

«Я увидел, что людям это интересно. Есть разный подход: оставлять упоминание Породненных городов либо нет. Я считаю, что надо его оставлять, но возможно реабилитировать, чтобы территория снова ожила», — подчеркнул депутат.

Юрия Бурлина также удивила и порадовала открытость жителей к новым форматам. По его словам, люди не против появления кафе или торговли на территории, а также поддержали идею детской площадки для ребят постарше: «Я думал, она вряд ли там будет полезна, но если она появится, возможно, это будет интересно». 

В заключение депутат описал механизм того, как пожелания горожан превратятся в реальность, подчеркнув свою роль в дальнейшем развитии проекта: «Сейчас город лишь готовит заявку на грант. Если в конце года будет объявлен выигрыш, реализация проекта будет уже в 2027 году, в идеале».

По словам Юрия Бурлина, главная задача сейчас — привлечение внебюджетных средств.

«Это одно из условий положительного выигрыша заявки. Должны быть не только грантовые и государственные деньги, но и помощь социального бизнеса или компаний, которые могли бы помочь региону», — резюмировал депутат.

После завершения первого семинара сразу стартовал второй, для жителей в возрасте 25–45 лет, в ходе которого активные пользователи территории также поделились своими вариантами по улучшению скверов. 

Напомним, стратегическая сессия «Будущее сквера породненных городов и сквера с гномами» состоится в Пскове уже завтра, 11 марта. 

Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

