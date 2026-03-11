Ирина Голубева о сохранении сквера Породненных городов: Символы должны жить долго

Сквер Породненных городов является важным историческим символом. Такое мнение высказала председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева на стратегической сессии с общественниками о будущем двух знаковых для горожан мест — сквера Породненных городов и сквера, известного в народе как сквер «с гномами», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Поскольку я лично и круг наших общественников занимаемся историей и реставрацией, мы, конечно, ситуацию знаем. Поэтому, когда предложили, вопрос оказался важным и самое главное - знакомым», — начала Ирина Голубева.

Председатель отделения ВООПИиК выделила несколько ключевых пунктов по сохранению скверов. Первый и самый проблемный вопрос касается исторической ценности.

«Эпоха, когда закладывался сквер (Породненных городов - ред.), была очень значительной для Пскова. Этот сквер стал символом той эпохи. А символы должны жить очень долго. Если отказаться от этой идеи, мы уберем целый пласт истории», — резюмировала Ирина Голубева.

Следующий блок вопросов был связан с проектированием и вопросам планировки. По словам председателя отделения ВООПИиК, в сквере возможна перепланировка, но здесь важна работа социологов (антропологов). Она объяснила это тем, что при проектировании опорных планов порой не хватает статистики.

«Социологи должны отсмотреть, как люди взаимодействуют со сквером. Планировка — система управления этими связями. Как вы дорожку нарисуете, так человек и пойдет. Это связь между потребностью людей и функциями территории», — пояснила Ирина Голубева.

На сессии также присутствовали эксперты — специалисты по охране наследия, краеведы, городские активисты, а еще депутат Псковской городской Думы по 1-му округу Юрий Бурлин. Вместе с горожанами они обсуждали ключевые вопросы.

Напомним, Псков ежегодно участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды — победители получают федеральное финансирование на реализацию. Такой механизм привлечения средств планируют использовать и для двух данных скверов. Как ранее отмечал Юрий Бурлин, также важно найти внебюджетные источники финансирования.

Сквер Породненных городов находится в центральной части города Пскова. Долгое время он оставался безымянным, затем стихийно его стали именовать сквером Породненных городов, пока решением Псковского городского Совета народных депутатов от 10 сентября 1986 года это название не было узаконено официально.

По срединной линии сквера Породненных городов примерно на равном удалении один от другого расположены мемориалы в миниатюре, созданные по одному типу: это два дерева, посаженные симметрично одно напротив другого, и бетонный куб с двумя гербами на боковинах, один из которых служит эмблемой соответствующего зарубежного города.

Ранее в сквере были вывешены флаги породненных городов, но они исчезли с флагштоков летом 2022 года.