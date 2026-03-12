Тонкий политический момент в Пскове

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Память согревает человека изнутри. И в то же время рвет его на части»

Харуки Мураками «Кафка на пляже»

Иногда глубокие политические смыслы прячутся в непредсказуемых, на первый взгляд, местах. Например, в самом обычном городском сквере, каких в Пскове десятки.

Но не всякий сквер одинаково полезен для политического здоровья.

На этой неделе городские власти, культурная общественность, урбанисты обсуждают, есть ли будущее у сквера Породненных городов. Казалось бы, чего там обсуждать – обычная зеленая зона. Немного подуставшая, как и многие городские пространства, пережившие несколько эпох благоустройства на диете из 44-ФЗ, тридцать три волны нашествия диванной урбанистики, пять смен дизайнерских концепций и один акт физического насилия «болгаркой» над асфальтом.

И вдруг выясняется, что речь идет вовсе не о клумбах, дорожках и лавочках. Речь, страшно сказать, о большой политике.

Потому что сквер этот — не просто еще один кусок городской земли, а живой символ полувековой истории международных отношений Пскова, выстроенных еще со времен развитого социализма.

Это были времена, когда политики и страны закопали топор войны, осознав, что худой мир лучше доброй ссоры. Города активно породнялись, народная дипломатия была не пустым словом в бессмысленных чиновничьих отчетах. Считалось, что дружба между муниципалитетами укрепляет мир во всем мире. Логика простая: если школьники из Пскова переписываются со школьниками из Нойса, то завтра они друг в друга стрелять не станут. Не лишено логики.

На практике все выглядело примерно так: делегации ездили друг к другу в гости, чиновники обменивались памятными тарелками, а городские газеты печатали фотографии рукопожатий на фоне флагов.

Как ни странно, банальный чиновничий туризм в тот раз дал результат, видимый невооруженным глазом. Через программы сотрудничества в Пскове реализовывались реальные проекты. Например, парк Куопио, организованный по проекту финских архитекторов. Центр лечебной педагогики, который никогда бы не появился без поддержки немецких и австрийских благотворителей. Было великое множество прекрасных и полезных гуманитарных инициатив, образовательных программ, культурных обменов — все это десятилетиями строилось именно через побратимские связи. А еще нельзя забывать выдающихся людей, которые стали не только почетными гражданами Пскова, но и настоящими друзьями нашего города на протяжении десятилетий.

И вот, наступил момент истины. Так уж вышло, что большинство этих самых побратимов находятся на коллективном Западе, который теперь уже бывший наш партнер. В связи с чем прошло 4 года, как аллея флагов в сквере Породненных городов зияет пустыми флагштоками. И каждый год немым упреком встает вопрос: делать-то со всем этим что? Символы ведь вещь упрямая. Они напоминают о временах, когда Россия и Европа не только обменивались санкциями и ненавистью, но и вместе открывали культурные центры, университетские программы и экологические проекты.

Вот как тут поступить с «бывшим»? Выкинуть, образно говоря, его шмотки с балкона, побить горшки, проклясть на дорожку и разорвать любое общение? Спилить флагштоки, убрать таблички, голову Сибелиуса сдать в металлолом? И обязательно переименовать, например, в «Сквер суверенного одиночества и 147-летия ФСИН»?

Или все же сохранить спокойную цивилизованную коммуникацию, хотя бы из уважения к богатому прошлому, а также в расчете на «камбэк»?

Пойти первым путем можно, но глупо. Мы же сами постоянно и совершенно справедливо возмущаемся, как в странах Европы отменяют русскую культуру, сегрегируют наших спортсменов, отрицают вклад России в победу над фашизмом. Это, вообще-то, политический фундаментализм, варварство и попытка стереть историю кнопкой Delete.

Мы ведь выше этого и не будем поступать симметрично, даже в отместку? Не станем уши отмораживать назло кривой и злобной европейской бабушке? Иначе чем мы тогда от них отличаемся?

Тонкая материя, на самом деле. В данный момент мы — враги. Но кто знает, что будет через пару-тройку лет? Вполне вероятно, что эти связи пригодятся для восстановления разбитых вдребезги отношений? Вот, например, с США мы вроде как уже и не совсем враги, стало быть, американские Бостон и Роанок снова могут стать легальными побратимами. Кстати, многие псковичи знают, что Бостон был побратимом Пскова?

Не секрет, есть в Пскове горячие головы, только и умеющие, что держать нос по ветру и стремящиеся вымарать тут любое западное упоминание. Городские власти ни в коем случае не должны идти на поводу у них. Нельзя уподобляться оголтелым фанатикам, подобным тем, что в Риге переименовывают русские названия улиц, сносят памятники воинам-освободителям и признают Пушкина советским оккупантом.

Мы ведь умнее и выше их уже потому, что сохранили лысую голову Сибелиуса на своем месте, несмотря ни на какие политические турбулентности.

Не будем забывать, что есть у Пскова города-побратимы не только на проклятущем Западе. Целых 3 китайский города, белорусский Витебск, Нижневартовск, Гудаута. Да, скажем честно, список выглядит не слишком впечатляюще – как черно-белая география Россотрудничества. Но это все равно реальные города-побратимы, и право на место в сквере они имеют не меньше, чем Неймеген, Нойс или Куопио. Серьезная городская политика — это не соревнование по идеологической бдительности. Это умение сохранять баланс между памятью, здравым смыслом и будущим.

Поэтому вопрос со сквером действительно тонкий. С одной стороны — международное положение, где «стабильности очень не хватает» и «кругом враги». С другой — десятилетия городской истории.

В этом деле главное – обойтись без демонстративных глупостей, за которые нам потом будет стыдно. И, когда свершится реконструкция сквера, я бы еще вернул на главную аллею флаги породненных городов. Ведь мы-то с ними не ссорились.

Константин Калиниченко