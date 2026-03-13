Байкеры испортили дорожки и тропы на псковской горе Соколиха

Бесцеремонное поведение байкеров зафиксировал историк-краевед Олег Ивченко на горе Сокольнице (Соколихе) в Псковском округе. О проблеме краевед сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, из-за агрессивной езды на мотоциклах становятся непроходимыми грунтовые дорожки и тропы. А после высыхания это приводит к сильной эрозии почвы. Не пощадили даже многолетний газон вокруг круговой дорожки у монумента.

Фото: Олег Ивченко / «ВКонтакте»

«Постановлением областной администрации территория Сокольницы отнесена к категории особо охраняемых земель. Но кем и как охраняется? На территории охранной зоны монумента нет никакой информации о статусе этой территории. Сейчас, как минимум, надо прекратить это издевательство над всеми нами любимой горой», – уверен Олег Ивченко.

По словам других очевидцев, байкеры этой территорией не ограничились: «Они почему-то решили, что теперь в лесу или в поле - это их путь и дорога. Спецколесами нарушен весь почвенный покров, все превращено в размешенную грязь. А самое отвратное, что байкеры гоняют по заповедникам, в частности, в Изборске на холмах целые трассы есть уже. Согласен, с этим нужно что-то делать!».