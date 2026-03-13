 
Общество

Байкеры испортили дорожки и тропы на псковской горе Соколиха

0

Бесцеремонное поведение байкеров зафиксировал историк-краевед Олег Ивченко на горе Сокольнице (Соколихе) в Псковском округе. О проблеме краевед сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, из-за агрессивной езды на мотоциклах становятся непроходимыми грунтовые дорожки и тропы. А после высыхания это приводит к сильной эрозии почвы. Не пощадили даже многолетний газон вокруг круговой дорожки у монумента.

Фото: Олег Ивченко / «ВКонтакте»

«Постановлением областной администрации территория Сокольницы отнесена к категории особо охраняемых земель. Но кем и как охраняется? На территории охранной зоны монумента нет никакой информации о статусе этой территории. Сейчас, как минимум, надо прекратить это издевательство над всеми нами любимой горой», – уверен Олег Ивченко.

По словам других очевидцев, байкеры этой территорией не ограничились: «Они почему-то решили, что теперь в лесу или в поле - это их путь и дорога. Спецколесами нарушен весь почвенный покров, все превращено в размешенную грязь. А самое отвратное, что байкеры гоняют по заповедникам, в частности, в Изборске на холмах целые трассы есть уже. Согласен, с этим нужно что-то делать!».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026