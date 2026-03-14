Врач назвала храп признаком проблем со здоровьем человека

Храп является признаком проблем со здоровьем человека, потому что храп - наиболее яркий и иногда единственный признак остановок дыхания во сне, рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева.

«Что касается того, кто храпит - это явный признак того, что у человека проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием во сне. Потому что храп - наиболее яркий и иногда единственный признак остановок дыхания во сне, который формируется на уровне от носа до трахеи», - сказала Елена Царева.

Сомнолог подчеркнула, что такие остановки дыхания могут закончиться летальным исходом.

По ее словам, если храп становится громким и еженочным, тут есть повод потерять сон не только из-за звука, но и из-за беспокойства за близкого. Врач уточнила, что часто пациенты приходят вдвоем, например, один с храпом, другой - с бессонницей, потому что второй караулит товарища, чтобы он не задохнулся во сне.

«Поэтому от сонливости могут оба пострадать, и тот, кто храпит и недодышивает, и тот, кто слушает этот храп и недосыпает. Оба могут попасть в аварию на следующее утро. Падает иммунитет (от - ред.) одной бессонной ночи», - добавила врач.

Кроме того, как отметила врач, храп и остановки дыхания во сне сказываются на сердечно-сосудистой системе, повышается давление и пульс - это приводит к гипертоническим кризам, инсультам и инфарктам.

Также, по словам врача-сомнолога, психологи рекомендуют подстраиваться под ритм храпа и использовать его в качестве белого шума. Царева порекомендовала в качестве белого шума попробовать беруши.