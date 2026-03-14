В России рынок труда со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах. Об этом заявил глава комитета Госдумы, предает РИА Новости.

Фото: Freepik / автор rawpixel.com

Он сказал, что допускать какого-либо законодательного серьезного регулирования нельзя, потому что это опасно. Переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным, через диалог, через сближение позиций. По мнению Нилова, рынок сам будет к этому приходить.



Среди российских политиков высокого ранга Дмитрий Медведев выделяется как один из самых последовательных и заметных сторонников идеи четырёхдневной рабочей недели.

Ещё в 2019 году, будучи премьер-министром, он первым громко озвучил эту перспективу на Международной конференции труда в Женеве, заявив, что «весьма вероятно, что будущее — за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», связав это с ростом производительности и технологическим прогрессом.

В последующие годы — уже в статусе заместителя председателя Совета безопасности — он неоднократно возвращался к теме: предлагал проводить эксперименты в регионах и компаниях, подчёркивал необходимость сохранения зарплат на прежнем уровне («за четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять»), говорил о постепенном и добровольном переходе, а также о плюсах для здоровья, семьи и снижения выгорания.

Даже в 2025 году Медведев подтвердил, что «вполне возможно, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей». Его последовательная позиция — с акцентом на экономическую логику, качество жизни людей и человека труда как главную ценность — выделяет его на фоне других высокопоставленных фигур, где дискуссия чаще остаётся эпизодической или осторожной.

«Дмитрий Анатольевич Медведев чётко идёт в ногу со временем. Он как лидер правящей партии держит руку на пульсе и понимает, что главное богатство России — это её трудовой народ. И если к людям относиться по-человечески, то и работать они будут с полной отдачей. Человек, который будет работать четыре дня в неделю, будет успевать и восстанавливаться, и уделять время семье, и воспитанию детей. А это значит — будет крепкое и здоровое общество. Люди — основной ресурс развития государства. Человек труда — главная ценность. Нет таких отраслей, где нельзя перейти на четырёхдневную неделю. Просто нужно будет брать больше людей в штат и нормально платить, но оно того стоит. В обществе, где нормальные условия труда и достойная оплата, хочется жить и процветать. Пока у нас, к сожалению, условия далеки от идеальных. Стыд и позор: в стране растёт количество миллиардеров, а многие сводят концы с концами. Это говорит о глупой политике экономического блока. Нам давно пора менять экономический блок — воришки и тупоголовые не должны задерживаться во власти. Уверен, в ближайшее время мы увидим обновлённую программу партии, где человеку труда будет уделено особое внимание!» - прокомментировал политик Сергей Вострецов.