Национальный проект «Инфраструктура для жизни» открывает набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства

В России начался набор добровольцев для проведения Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Подать заявку на вступление в волонтерский корпус можно с 12 марта на платформе добро.pф. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Одна из национальных целей развития страны — комфортная и безопасная среда для жизни. Национальный проект „Инфраструктура для жизни“ — один из неотъемлемых инструментов ее достижения. В том числе, в рамках него мы вместе с регионами и муниципалитетами последовательно ведем работу по благоустройству общественных пространств, и она дает ощутимые результаты. Важно, чтобы жители сами выбирали, какое место преобразится в их городах. Именно поэтому крайне востребованным стало Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое проводится с 2021 года и за все время собрало 68 миллионов голосов. Волонтеры в этом процессе выступают проводниками для жителей, помогая принять участие в голосовании. За все время более 500 тысяч добровольцев внесли свой вклад в благоустройство городов. Мы высоко ценим их помощь — благодаря активности добровольцев все больше россиян включаются в решение вопросов развития своих городов», — сказал Марат Хуснуллин.

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится ежегодно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — преобразить облик российских городов, сделать их комфортнее для жителей, привлекательнее для туристов и инвесторов.

Волонтерская поддержка проекта осуществляется шестой год подряд. В задачи волонтеров в первую очередь входит оповещение жителей о дизайн-проектах общественных пространств, вынесенных на голосование и помощь в выборе предпочтительного объекта через портал Госуслуг. В числе таких пространств — парки, набережные, скверы, пешеходные и рекреационные зоны, а также центральные городские площади, предлагаемые для благоустройства. Кроме того, волонтеры отвечают на вопросы граждан: от сроков реализации проектов до того, как можно самому выступить с инициативой и предложить свой объект.

В 2026 году Всероссийское голосование планируется к проведению не только на территориях муниципальных образований с численностью свыше 20 тысяч жителей, но и в муниципалитетах, где расположены опорные населенные пункты. Волонтеры будут знакомить жителей с проектами на информационных точках и в общественных пространствах, а также помогут проголосовать в упрощенном формате. Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет.

Для участия необходимо с 12 марта зарегистрироваться на платформе Добро.рф.