 
Общество

Месячник по благоустройству стартовал в Великих Луках

Месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 23 марта и продлится до 31 мая, сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в своем канале в MAX. 

Организации будут заниматься санитарной уборкой своих и прилегающих территорий, улиц, скверов, а частный сектор должен убрать придомовые зоны и ливневые канавы.   

Общегородские субботники запланированы 3, 17, 24 апреля, 15, 22 мая. 

«На мой взгляд, благоустройство — это инвестиция в наше настроение и здоровье. Я помню, как в прошлом году после уборки скверы стали такими свежими — давайте повторим и сделаем Великие Луки еще краше! Вместе мы сила!» - добавил Андрей Беляев. 

Напомним, в Пскове месячник по благоустройству начнется 1 апреля.  

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

