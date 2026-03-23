Месячник по благоустройству стартовал в Великих Луках

Месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 23 марта и продлится до 31 мая, сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в своем канале в MAX.

Организации будут заниматься санитарной уборкой своих и прилегающих территорий, улиц, скверов, а частный сектор должен убрать придомовые зоны и ливневые канавы.

Общегородские субботники запланированы 3, 17, 24 апреля, 15, 22 мая.

«На мой взгляд, благоустройство — это инвестиция в наше настроение и здоровье. Я помню, как в прошлом году после уборки скверы стали такими свежими — давайте повторим и сделаем Великие Луки еще краше! Вместе мы сила!» - добавил Андрей Беляев.

Напомним, в Пскове месячник по благоустройству начнется 1 апреля.