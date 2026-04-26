О досрочной выплате пенсий за май напомнили в Соцфонде

Часть россиян получат пенсии за май досрочно в апреле в связи с приближающимися праздниками, выплаты коснутся тех, кому деньги обычно приходят через банк, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

«В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 30 апреля деньги за май получат пенсионеры, которым выплаты обычно приходят через банк с 1 по 4 число месяца. Речь идет обо всех видах пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности. Подавать заявление для досрочного получения не требуется. Средства будут перечислены автоматически.

По данным пресс-службы, если вместе с пенсией человек получает другие выплаты фонда, они тоже придут заранее. С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику.

Тем, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты придут как обычно. Почтальоны начнут разносить деньги на дом 2-3 мая, с этих же дат их можно будет получить в отделениях. Доставка через почту продлится до 25 мая, пишут РИА Новости.