Главврач псковского онкодиспансера: Интерес к диспансеризации у псковичей растет год от года

Интерес к диспансеризации у псковичей год от года растет, горожане в целом стали более внимательно относится к своему здоровью, отметил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров.

«Пациенты нашего профиля проходят диспансеризацию. Мы тоже по медицинской информационной системе за этим следим. Более того, у нас ряд случаев, которые мы активно отслеживаем по межрайонным больницам, по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях», - сказал Александр Юров.

По сравнению с 2024 годом в 2025 году было выявлено в два раза больше онкологических заболеваний именно при профилактических мероприятиях, отметил он.

«Это практически 550 случаев тех заболеваний, которые были выявлены после второго этапа диспансеризации. Поэтому в вопросе доверия или недоверия - очень субъективная история. Все-таки достаточно серьезный инструмент придуман Минздравом Российской Федерации с целью именно выявления на ранних стадиях неинфекционных заболеваний, к которым, разумеется, относятся, в том числе, и онкологические заболевания», - пояснил главврач.

Он напомнил, что сейчас много профилактических мероприятий, это не только просто диспансеризация, это и диспансеризация репродуктивного здоровья, детского населения, углубленная диспансеризация, очень много нюансов, благодаря которым достаточно активно выявляют заболевания.

«Я, честно говоря, могу сказать (о диспансеризации - ред.) только в позитивном ключе. Тем более с учетом укрупнения межрайонных стационаров. Зачастую мы видим, разумеется, и рост материально-технической базы медицинских организаций - это крупные межрайонные больницы. Есть рост мероприятий выездного характера. Мы, допустим, со своей стороны видим позитивную аналитику по количеству выявленных новых случаев при профилактических мероприятиях», - заключил Александр Юров.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Псковской области расширили программу диспансеризации — в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в базовый скрининг добавили ряд важных исследований.