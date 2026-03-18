Полицейские рассказали псковским студентам о наркоситуации в регионе

Сотрудники полиции провели лекцию для студентов Псковского государственного университета. Главная цель - пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, профилактика употребления запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Один из спикеров встречи – старший оперуполномоченный отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Алёна Лоташева. Она напомнила студентам об ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, предупредила об уловках, которыми пользуются злоумышленники, предлагая лёгкий заработок в интернете, а также проинформировала, куда обращаться за помощью, если столкнулись с противоправными деяниями в данной сфере.

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители УФСБ России по Псковской области.