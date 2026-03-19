Международный день клиента отмечают 19 марта

В мире существует множество праздников, приуроченных к той или иной социальной или профессиональной группе: День влюблённых, День босса, День предпринимателя, День пенсионера и другие. Недавно к этому списку добавился ещё один — Международный день клиента. Впервые его отметили 19 марта 2010 года.

Инициаторами праздника выступили предприниматели из России и Литвы. Идея быстро получила отклик: её поддержали десятки компаний — от небольших фирм до крупных торговых центров — в Европе и Америке.

Цель Международного дня клиента — привлечь новых и поощрить постоянных потребителей. Ведь клиент — основа любого бизнеса.

Каждый день мы выступаем в роли клиента: покупаем продукты, одежду, лекарства или бытовую технику в магазинах и онлайн, посещаем медицинские центры, салоны красоты, автозаправки. Мы выбираем те места, где нас устраивают ассортимент, качество услуг и уровень обслуживания. Поэтому ответственные компании прикладывают значительные усилия, чтобы оправдать доверие покупателей и оставить у них положительное впечатление от сотрудничества, пишет calend.ru.

В Международный день клиента владельцы бизнеса по всему миру находят способ выразить признательность своим потребителям. Формы благодарности могут быть самыми разными: скидки, сувениры, небольшие подарки, специальные акции или праздничные мероприятия.