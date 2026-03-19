Псковские росгвардейцы рассказали, что помогает повышать эффективность службы

В рамках акции «Фестиваль профессий» в кадровом центре «Работа России» в Пскове состоялась профориентационная встреча для учащихся. Гостями мероприятия стали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые познакомили молодёжь с особенностями своей службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе встречи росгвардейцы отметили, что мероприятие проходит в знаковый период: в этом году отмечается 10-летие Росгвардии и 215-я годовщина войск правопорядка. Они подчеркнули, что за эти годы служба прошла большой путь развития, сохранив лучшие традиции охраны общественного порядка и защиты граждан.

Участники встречи получили уникальную возможность узнать о повседневной работе стражей правопорядка, специалисты подробно рассказали о задачах, стоящих перед вневедомственной охраной Росгвардии, условиях приёма на службу и перспективах профессионального роста.

Сотрудники ведомства пояснили, что вневедомственная охрана Росгвардии выполняет широкий спектр задач, обеспечивает круглосуточную охрану объектов различной категории, в том числе квартир, офисов и магазинов, участвует в обеспечении общественного порядка и предотвращении правонарушений.

Росгвардейцы продемонстрировали специальные средства, используемые в работе, и рассказали, как современные технологии помогают повышать эффективность службы.

Ярким моментом встречи стала демонстрация базовых боевых приёмов борьбы. Инструкторы показали приёмы самообороны и задержания правонарушителей, техники освобождения от захватов, способы ограничения подвижности без применения спецсредств

Ребята смогли задать гостям все интересующие вопросы — от требований к кандидатам до нюансов несения службы. Особое внимание участники уделили обсуждению карьерных возможностей в Росгвардии.

Многие учащиеся отметили, что живое общение с профессионалами помогло им по-новому взглянуть на профессию сотрудника Росгвардии и осознать важность этой службы на фоне её богатой истории и современных достижений.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что подобные встречи играют важную роль в профессиональном самоопределении молодёжи, они дают реальное представление о разных профессиях и помогают сделать осознанный выбор будущего пути.