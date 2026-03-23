Скончался владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Владелец онлайн-платформы OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет из-за рака, передает агентство Блумберг.

Фото: страница Леонида Радвинского в соцсети

OnlyFans - онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.