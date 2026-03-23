Дед и внук: одно имя, одна судьба — псковские гимнасты встретились с участником СВО

В старшей группе Федерации спортивной гимнастики города Пскова 20 марта состоялась встреча с ветераном СВО Владимиром Боханом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владимир Бохан — потомственный военный, службе в Вооруженных силах РФ отдал 15 лет. Оба его деда воевали в Великой Отечественной войне. Один из них лётчик, Герой Советского Союза Иван Леонов, в 1995 году ему также присвоили звание Героя России. Единственный лётчик, который в годы войны летал на боевом самолете без одной руки. Отец гостя Алексей Бохан также посвятил себя военной службе, был командиром взвода охраны. Детство Владимир Бохан провел в Брянской области в поселке партизанской славы Сеща. И с малых лет тоже хотел стать военным, как его отец и деды.

Владимир Бохан рассказал о своей особой связи с другим своим дедом Владимиром Боханом. Во время Великой Отечественной войны тот был партизаном подрывником в брянских краях, уничтожал фашистов, пока Брянщина была оккупирована немцами. После освобождения вступил в ряды Красной армии и был младшим лейтенантом, командиром инженерно-сапёрного взвода.

В 2023 году Владимир Бохан также был младшим лейтенантом и командиром инженерно-саперного взвода. У деда и внука судьбы оказались очень похожи: одинаковые имена, одинаковые должности и задачи. Оба воевали на территории Украины. Дед в 1944 году, внук в 2023 году. И ранения получили одинаковые.

Дед потерял часть правой ноги, наступив на противопехотную мину. Такая же беда случилась и с внуком Владимиром в 2023 году.

«В конце года я получил тяжёлое ранение. При выполнении задачи в тёмное время суток на Запорожском направлении я также наступил на мину, не заметил ее в темноте. И потерял треть правой ноги. Мне оторвало стопу, я сам себе сделал первую медицинскую помощь. Наложил жгут, дождался, пока ко мне придут ребята. Потому что я знал, если здесь одна мина, рядом будет ещё несколько. Так и оказалось. То есть рядом ещё была противотанковая мина. И на вытянутую руку, вот где я прямо лежал, лежала ещё одна в боевом положении. То есть если бы я в темноте неправильные действия сделал, эти мины меня бы уничтожили мгновенно», - поделился Владимир Бохан.

Все это происходило в небольшом селе, от которого к тому времени осталась два дома и церковь, разбитая осколками. Пока Владимир ждал эвакуации, поселок был постоянно под обстрелом. Он рассказал, что в те годы можно было «заскочить» на БМД с носилками и эвакуировать раненого. Сейчас на эвакуацию нужно затратить колоссальные силы.

После ранения Владимир Бохан пережил ампутацию, реампутацию, восстановление. Он рассказал, что в детстве занимался легкой атлетикой и хорошо в детстве бегал. И этот навык не раз его выручал во время военных действий, когда приходилось при полном обмундировании с грузом бежать, как можно быстрее, чтобы остаться в живых. Потеря стопы не единственное ранение у Владимира Бохана. Были и другие. И в левой ноге до сих пор осталось много мелких осколков. На встрече с гимнастами Владимир рассказал еще несколько историй, которые случались с ним в ходе боевых действий. Ведь он практически два года участвовал в специальной военной операции. Рассказал на примерах, как важно в критической ситуации сохранять ясный рассудок и не паниковать.

Владимиру Бохану 38 лет, он женат и воспитывает двоих детей. По-прежнему служит в 76-дивизии на более спокойной должности. В Ассоциацию ветеранов СВО вступил всего два месяца назад. Но очень хочет работать с людьми, обучать молодых солдат, заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Встреча псковских гимнастов с ветераном СВО Владимиром Боханом состоялась в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Партнером проекта выступает Ассоциация ветеранов СВО Псковской области.