Результаты конференции для операционных медсестер подвели в Пскове

Научно-практическая конференция, посвящённая межпрофессиональному взаимодействию в операционном блоке, прошла в Псковской областной клинической больнице 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

В мероприятии приняли участие специалисты из Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — операционные медсёстры, старшие сёстры, хирурги и клинические психологи.

С приветственными словами к участникам конференции обратились заместитель министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина, главный врач областной больницы Евгений Панферов и главный врач Гатчинской клинической межрайонной больницы Ростислав Павлов.

Ольга Мальми и Наталья Молчкова из городской больницы №40 города Санкт-Петербург представили доклад об эпидемиологической безопасности и зонах ответственности старших медсестёр операционного блока и центральной стерилизационной.

Ростислав Павлов рассказал о принципах эффективного взаимодействия хирурга и операционной сестры. Главная медсестра Гатчинской межрайонной больницы Наталья Земко поделилась опытом формирования сплочённых команд в условиях высокой нагрузки.

Представители медицинских компаний провели инструктаж по работе с современным электрохирургическим оборудованием и сшивающими аппаратами. Клинический психолог областной больницы Валерия Теренина провела интерактивное знакомство и практическую сессию «5 техник для работы со стрессом, активным вниманием и памятью».

В больнице отметили, что конференция стала площадкой для обмена передовыми практиками, обсуждения стандартов безопасности и укрепления профессионального сообщества операционных медсестёр региона.

«Команда в операционном блоке — это не просто набор специалистов. Это единый организм, где каждый знает свою роль и доверяет коллегам. Сегодня мы укрепили эти связи», — подчеркнула старшая медсестра операционного блока ПОКБ Надежда Дибдева.