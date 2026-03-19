Должник по алиментам на пятерых детей «начал новую жизнь» с уборки улиц Пскова

Судебные приставы привлекли к ответственности 44-летнего жителя Пскова, который накопил многомиллионный долг перед собственными несовершеннолетними детьми. Мужчина пытался уйти от прошлого, устроившись на новую работу, однако расплата за неисполнение родительского долга настигла его в виде метлы и граблей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Пскову и Псковскому округу на исполнении находится производство в отношении местного жителя. Мужчина является отцом пятерых несовершеннолетних детей, однако обязанность по их содержанию игнорировал долгие годы. За время уклонения от выплат сумма его задолженности достигла внушительных размеров — более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Сотрудники службы провели комплекс мер по взысканию задолженности, в том числе направили соответствующие запросы для выявления источников дохода должника. В результате выяснилось, что мужчина недавно трудоустроился и пытается начать жизнь с чистого листа.

Несмотря на изменение жизненной ситуации, гражданин длительное время не перечислял средства на содержание детей — за это он был привлечен к административной ответственности. По итогам рассмотрения материалов дела мировой суд вынес решение о назначении наказания в виде 40 часов обязательных работ.

Теперь мужчина регулярно участвует в уборке городских территорий: очищает дворы от мусора, подстригает кустарники и приводит дворы города в порядок после зимней поры.

Судебные приставы напоминают: уклонение от уплаты алиментов не только нарушает закон, но и лишает детей положенной им финансовой поддержки. Законодательство предусматривает различные меры воздействия на неплательщиков — от административной до уголовной ответственности.