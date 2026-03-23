Россиянам рассказали о скринингах для выявления рака, доступных по ОМС

Россияне в рамках диспансеризации могут пройти семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака, рассказал главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.
Каприн напомнил, что в России в течение многих лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний: с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Таблицы повозрастного обследования можно найти на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава, пишет РИА Новости.
Онколог призвал не ждать симптомов, а использовать имеющиеся возможности для сохранения здоровья.