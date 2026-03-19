«Пилар» инвестировал более 230 млн в развитие инфраструктуры в СЗФО

Коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2 «Пилар» вложила более 230 миллионов рублей в развитие инфраструктуры антенно-мачтовых сооружений (АМС) на Северо-Западе в 2025 году. Бюджет выделен на строительство опор связи, техническую поддержку и эксплуатацию систем, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т2. 

Фото: Т2

«Пилар» инвестирует в мачтовую инфраструктуру на Северо-Западе. В прошлом году показатель вложений превысил 230 миллионов рублей. Средства были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей в регионах, в том числе в труднодоступных местностях. Особое внимание «Пилар» уделил объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.

На инвестированный бюджет в 2025 году инфраоператор реализовал свыше 300 новых опор коммуникаций, включая опоры на земле и кровле зданий. Всего за год «Пилар» построил более 6,4 тысячи башен по всей стране.

«Пилар» продолжит работу на Северо-Западе в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете – расширение присутствия в регионах и увеличение количества коммерческих партнеров среди IT-компаний, деятелей лесохозяйственной, сельскохозяйственной областей и других.

«Северо-Запад имеет ключевое значение для успешной цифровой модернизации всей страны. Благодаря нашим инвестициям в развитие региональной инфраструктуры мы создаем фундамент для значительного повышения качества связи и цифровых услуг. Также мы отмечаем, как растет интерес к инфраструктурному шерингу со стороны частных компаний и госорганизаций. Наша задача — упростить размещение оборудования, чтобы партнеры могли сосредоточиться на улучшении своих сервисов и разработке контента, а не расходовать ресурс на строительство АМС», - резюмировал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин.
