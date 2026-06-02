 
Общество

Восьмой ребенок родился в двух семьях в Пскове в мае

0

В двух семьях в Пскове появился восьмой ребенок в мае, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском клиническом перинатальном центре. 

«Май выдался щедрым на чудеса! В Псковском клиническом перинатальном центре за месяц родился 210 малышей. Почти паритет, но с небольшим перевесом в сторону будущих мужчин», - отметили в учреждении.

В мае в Пскове родились 106 мальчиков и 104 девочки.

«Три пары двойняшек - двойная радость для трёх семей. Особенно трогательно видеть, как крепнут многодетные традиции в наших семьях», - добавили в перинатальном центре.

Третий ребёнок появился в 34 семьях, четвёртый - в 12, пятый и шестой - в двух семьях, седьмой в двух семьях, восьмой - также в двух. 

«Снимаем шляпу перед родителями, которые дарят жизнь стольким детям. Вы - настоящий пример для всех нас», - подчеркнули в перинатальном центре. 

В Великих Луках в мае родились 43 ребёнка. Из них мальчиков - 25, девочек - 18.

«И здесь видна преемственность поколений: третий ребёнок появился в девяти семьях, четвёртый - в двух семьях, пятый - в одной семье, седьмой также в одной семье. Мы поздравляем всех мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр с пополнением! Пусть каждый маленький пскович (и великолучанин) растёт здоровым, счастливым и окружённым заботой. А если вы только готовитесь стать родителями, мы рядом. Псковский клинический перинатальный центр всегда открыт для тех, кому нужна профессиональная и добрая помощь», - заключили в учреждении.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026