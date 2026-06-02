Восьмой ребенок родился в двух семьях в Пскове в мае

В двух семьях в Пскове появился восьмой ребенок в мае, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском клиническом перинатальном центре.

«Май выдался щедрым на чудеса! В Псковском клиническом перинатальном центре за месяц родился 210 малышей. Почти паритет, но с небольшим перевесом в сторону будущих мужчин», - отметили в учреждении.

В мае в Пскове родились 106 мальчиков и 104 девочки.

«Три пары двойняшек - двойная радость для трёх семей. Особенно трогательно видеть, как крепнут многодетные традиции в наших семьях», - добавили в перинатальном центре.

Третий ребёнок появился в 34 семьях, четвёртый - в 12, пятый и шестой - в двух семьях, седьмой в двух семьях, восьмой - также в двух.

«Снимаем шляпу перед родителями, которые дарят жизнь стольким детям. Вы - настоящий пример для всех нас», - подчеркнули в перинатальном центре.

В Великих Луках в мае родились 43 ребёнка. Из них мальчиков - 25, девочек - 18.