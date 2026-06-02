Восьмой ребенок родился в двух семьях в Пскове в мае

В двух семьях в Пскове появился восьмой ребенок в мае, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском клиническом перинатальном центре.
«Май выдался щедрым на чудеса! В Псковском клиническом перинатальном центре за месяц родился 210 малышей. Почти паритет, но с небольшим перевесом в сторону будущих мужчин», - отметили в учреждении.
В мае в Пскове родились 106 мальчиков и 104 девочки.
«Три пары двойняшек - двойная радость для трёх семей. Особенно трогательно видеть, как крепнут многодетные традиции в наших семьях», - добавили в перинатальном центре.
Третий ребёнок появился в 34 семьях, четвёртый - в 12, пятый и шестой - в двух семьях, седьмой в двух семьях, восьмой - также в двух.
«Снимаем шляпу перед родителями, которые дарят жизнь стольким детям. Вы - настоящий пример для всех нас», - подчеркнули в перинатальном центре.
В Великих Луках в мае родились 43 ребёнка. Из них мальчиков - 25, девочек - 18.
«И здесь видна преемственность поколений: третий ребёнок появился в девяти семьях, четвёртый - в двух семьях, пятый - в одной семье, седьмой также в одной семье. Мы поздравляем всех мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр с пополнением! Пусть каждый маленький пскович (и великолучанин) растёт здоровым, счастливым и окружённым заботой. А если вы только готовитесь стать родителями, мы рядом. Псковский клинический перинатальный центр всегда открыт для тех, кому нужна профессиональная и добрая помощь», - заключили в учреждении.