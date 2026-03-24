 
Общество

Скончался служивший в 76-й дивизии депутат Госдумы Юрий Швыткин

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался в возрасте 60 лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: сайт Госдумы

«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», — сказал Володин, его слова приводят на сайте Госдумы.

Он отметил, что Швыткин был боевым офицером, имел множество государственных наград, среди которых три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Володин подчеркнул, что Швыдкина уважали коллеги, а избиратели — жители Красноярского края — ему доверяли.

Будучи заместителем председателя комитета по обороне, Швыткин поддерживал участников СВО и их семей, добавил Володин, выразив соболезнования родным и близким Швыткина

«Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — заключил председатель Госдумы. 

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, в 1999 году – Академию управления МВД России. 

С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Был заместителем командира роты, заместителем командира отдельной разведроты, заместителем командира парашютно-десантного батальона. Выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения). 

В 1992–2001 гг. служил в органах внутренних дел Красноярского края. Занимал должность начальника штаба отдельного батальона вневедомственной охраны, был командиром Специального отряда быстрого реагирования Управления по борьбе с организованной преступностью Красноярского края, командиром ОМОН Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике в 1995–1996 гг. 

С 2001 по 2016 год – депутат Законодательного Собрания Красноярского края. 

Депутат Государственной Думы седьмого и восьмого созывов. Отмечен тремя орденами Мужества, а также медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе». Имеет 117 прыжков с парашютом.

Реклама на ПЛН

