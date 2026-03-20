Жители Великих Лук могут подготовиться к «Диктанту Победы» в музее

Мероприятия в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы» стартуют 24 марта в Краеведческом музее города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

Организатор мероприятий – Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

«Музей Победы традиционно является не только центральной площадкой акции, но и организатором мероприятий по подготовке к "Диктанту Победы". Так, уже 4 марта в музее на Поклонной горе стартовал "Открытый лекторий" для желающих улучшить свои знания перед тестом о событиях Великой Отечественной войны, а 24 марта лекции также начнутся в семи российских музеях — участниках проекта "Территория Победы", в том числе в Краеведческом музее города Великие Луки», - отметили в музее.

Всего для посетителей музея до 21 апреля будет проведено семь бесплатных лекций о важнейших военных операциях 1941 года. С расписанием научных занятий можно ознакомиться на сайте музея.

Кроме того, 24 марта на площадке Краеведческого музея города Великие Луки презентуют семь мультимедийных интерактивных выставок и цифровых экскурсий о вкладе бывших советских республик в общую Победу, а также о событиях в Иране, Монголии и на Дальнем Востоке. В виртуальные экспозиции вошли десятки оцифрованных материалов из фондов Музея Победы. Это фотографии военных лет, рисунки фронтовых художников, плакаты, листовки, карты, документы и другое. Так, например, выставка «Белорусская ССР: оккупация и освобождение» рассказывает о политике Германии на оккупированных землях, белорусском партизанском движении и операции «Багратион».

Слушатели лекций, посетители выставок и экскурсий во всех федеральных округах России получат возможность дополнительно подготовиться к «Диктанту Победы».

С полным графиком можно ознакомиться на сайте московского Музея Победы.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект реализуют Всероссийская политическая партия «Единая Россия», организационный комитет «Наша победа», федеральный проект «Историческая память», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Рособрнадзора, Россотрудничества, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского Союза ветеранов.