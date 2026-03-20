Нагрузка на судей в Псковской области снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом

Укрепление доверия к судам, вынесение справедливых решений, гуманизация правосудия, единство судебной практики и соблюдение процессуальных сроков - таковы векторы, по которым развивалась судебная система Псковской области в 2025 году. Доклад об итогах работы судов общей юрисдикции региона озвучил на традиционном Годовом совещании судей председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Он отметил, что в 2025 году в суды поступило более 184 тысяч судебных материалов, что на 12% меньше, чем в 2024 году. В связи с этим на аналогичный процент снизилась средняя нагрузка на судей. Она составила: на судью областного суда - 19 дел в месяц, на судью районного суда - 30 дел, мирового судью - 325 материалов в месяц.

«Несмотря на общее сокращение дел, суды продолжили работать в условиях достаточной нагрузки, с которой справились, обеспечив доступность и гласность правосудия», - подчеркнул Олег Лазарев.

Среди задач на текущий год председатель областного суда выделил оперативное рассмотрение гражданских дел, касающихся участников специальной военной операции и их семей, а также обеспечение законности избирательного процесса на предстоящих в сентябре выборах. Олег Лазарев выразил надежду, что подготовленный судейский корпус успешно справится с поставленными задачами.

За слаженную работу и большой вклад в обеспечение законности и правопорядка поблагодарил судей и сотрудников аппаратов судов губернатор Михаил Ведерников. Глава региона оценил работу судебной системы Псковской области как стабильную, профессиональную и эффективную.

Отдельные поздравления губернатор адресовал мировому суду региона, который в этом году отмечает 20-летие. «За годы развития создана полноценная система, обеспечивающая защиту прав граждан и государства. Ежегодно мировые суды рассматривают более 150 тысяч дел. Такая нагрузка требует постоянного внимания, и именно поэтому обеспечение деятельности судебных участков остаётся приоритетом для правительства области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в прошлом году при поддержке Псковского областного Собрания депутатов на нужды судебной системы было направлено 250 млн рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Это позволило не только решать текущие задачи, но и системно укреплять инфраструктуру, материально-техническую базу, а также проводить политику по сохранению квалифицированных кадров.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов добавил, что законодательный орган отлично понимает, насколько важно доверие граждан к судам. Поэтому уделяет особое внимание правосудию и конструктивно взаимодействует с судебной системой в формировании корпуса мировых судей.

«Эффективность судебной системы оценивается по важным критериям: доверие граждан к правосудию, равенство перед законом, неотвратимость наказания и уверенность в справедливости решения. За этим стоит тяжёлая, кропотливая работа каждого судьи. Хочу поблагодарить вас за этот нелёгкий, но очень важный труд. Судебная система региона работает эффективно благодаря вашим усилиям. Спасибо за службу, желаю крепкого здоровья и успехов!» - обратился к судьям спикер и вручил почётные грамоты и благодарственные письма Псковского областного Собрания депутатов.