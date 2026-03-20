Названы победители конкурса «Лучший муниципальный служащий» в Пскове

В Псковской области завершился региональный конкурс «Лучший муниципальный служащий», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В пятницу, 20 марта, состоялся второй, заключительный этап мероприятия. В нем приняли участие 13 участников. 8 человек представляли конкурсную группу «Руководители» и 5 человек — группу «Специалисты».

От лица Губернатора Псковской области финалистов конкурса поприветствовал его Заместитель Игорь Шатурный. Он отметил, что Правительство региона активно поддерживает развитие муниципальной службы. «Именно от муниципальных служащих, которые работают на местах, зависит развитие территорий, улучшение жизни в городах и поселках. Именно вы рассказываете населению о работе органов региональной власти и напрямую влияете на решения, которые принимаются на областном уровне», — отметил вице-губернатор.

Игорь Шатурный поблагодарил муниципальных служащих за то, что в своем плотном рабочем графике они нашли возможность для участия в конкурсе и совершенствования своих профессиональных навыков.

С прохождением в финал сотрудников муниципальной службы региона также поздравила руководитель Управления муниципального развития Правительства Псковской области Елена Тимашова. «Муниципальный служащий — это стратегическая единица в нашей стране. Все национальные проекты реализуются вашими руками и при вашем непосредственном участии. К вам обращаются по любому вопросу, будь то сфера здравоохранения или ЖКХ. Вы профессионально их решаете, что, несомненно, влияет на имидж органов власти в целом. Большое спасибо вам и вашим коллегам», — отметила в своем выступлении Елена Тимашова.

Во втором этапе муниципальным служащим предстояло пройти тестирование на знание законодательства, основ грамматики, а также очно, в присутствии конкурсной комиссии решить предложенное задание согласно тематики их деятельности.

Ранее, в рамках первого этапа, участники представили документы и презентовали конкурсные работы. Победители конкурса будут определены по совокупности полученных за 2 этапа баллов.

Напомним, областной конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводится в Псковской области с целью повышения престижа муниципальной службы и выявления служащих, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности с 2021 года. Участвовать в конкурсе могут муниципальные служащие, не имеющие неснятых взысканий, стаж муниципальной службы которых составляет более двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области — не менее одного года.