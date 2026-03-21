Международный день лесов: почему сохранение «легких планеты» — общая задача

21 марта в мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения данного дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной ассамблее в 1971 году, идея была поддержана Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).

Изначально было принято решение о праздновании этой даты именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний).

В 2012 году Генеральная ассамблея Организации объединенных наций своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов, как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.

В настоящее время общая площадь лесов на планете Земля составляет примерно 38 миллионов квадратных километров (это около трети площади суши), из которых 13% относятся к охраняемым природным территориям.

Леса – легкие нашей планеты, они имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение – участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают кислородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей, помогают сохранить плодородность почв и ландшафты.

Более пяти миллиардов человек во всем мире используют лес и недревесные лесные продукты для получения пищи, лекарств и средств к существованию, пишет calend.ru.. Более двух миллиардов человек используют древесину и другие традиционные виды топлива для приготовления пищи. Они дают продовольствие, лекарственные препараты и топливо, обеспечивают кровом и служат источником доходов для 1,6 миллиардов жителей планеты, включая более двух тысяч коренных этносов и народностей. В некоторых регионах мира леса и деревья обеспечивают около 20% дохода сельских домохозяйств.

Однако, с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного леса. Прежде всего это связано с ростом численности населения и преобразованием лесных территорий для различных человеческих нужд. По некоторым экспертным оценкам, за последние десять тысяч лет человек уничтожил 26 миллионов квадратных километров лесов. Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, незаконной вырубки, природных катастроф, воздействия насекомых-вредителей, болезней и других причин. А ведь сокращение площади лесных массивов ведет к непоправимым негативным процессам, имеющим глобальное значение для всей природы и жизнедеятельности всего человечества.

В связи с этим, основной задачей Международного дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.

Поскольку процессы сокращения площади лесов и их деградации стали международными проблемами, требующими совместного решения всеми странами, то ООН призвала все государства-члены ООН поддержать проведение этого дня специальными мероприятиями. В этот день повсеместно в большинстве стран мира проводятся разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых насаждений, – это и информационные мероприятия, и всевозможные конкурсы и выставки, и кампании по высадке деревьев, и различные флешмобы.

Многие данные мероприятия общественных и экологических организаций проходят при поддержке представителей органов власти. В том числе, страны-члены ООН достигли соответствующих договоренностей и теперь осуществляют ряд мер в рамках целенаправленной политики лесовосстановления и лесоразведения.

Международный день лесов активно отмечается и в России. Ведь леса – национальное богатство страны, на долю РФ приходится практически пятая часть площади мировых лесов и примерно такая же часть мировых запасов древесины. Что определяет глобальное значение лесов для российского государства не только как источника ценнейшего сырья, но и как важного компонента биосферы, во многом определяющего условия жизни на Земле. В России проводятся акции по восстановлению лесов: «Сохраним лес», которая проходит осенью, и «Сад памяти», которая проводится весной.